В Microsoft предсказали замену офисных работников ИИ к 2027 году
Большинство, если не все профессиональные задачи «белых воротничков», будут полностью автоматизированы с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в течение следующих 12-18 месяцев. Об этом заявил генеральный директор Microsoft по ИИ Мустафа Сулейман.
Он добавил, что то же самое происходит в сфере разработки программного обеспечения (ПО). По словам Сулеймана, многие разработчики сообщают, что теперь они используют ИИ для написания большей части кода, а это значит, что их роль сместилась в сторону метафункций: отладки, анализа, выполнения стратегических задач, таких как проектирование архитектуры и др.
«Так что отношение к технологиям стало совсем другим. И это произошло за последние полгода», -добавил он (цитата по Financial Times).
Axios 12 февраля сообщал, что ведущие специалисты компаний OpenAI и Anthropic предупредили о нарастающих рисках стремительного развития ИИ. По данным издания, ряд исследователей публично выражают обеспокоенность тем, что новые модели ИИ развиваются быстрее, чем механизмы их контроля. Некоторые сотрудники покинули компании, ссылаясь на этические соображения и «экзистенциальную угрозу», которую, по их мнению, представляет технология.