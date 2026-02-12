В Microsoft предсказали замену офисных работников ИИ к 2027 году

Он добавил, что то же самое происходит в сфере разработки программного обеспечения (ПО). По словам Сулеймана, многие разработчики сообщают, что теперь они используют ИИ для написания большей части кода, а это значит, что их роль сместилась в сторону метафункций: отладки, анализа, выполнения стратегических задач, таких как проектирование архитектуры и др.