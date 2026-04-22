Meta будет отслеживать движения мыши и нажатия клавиш своих сотрудников
Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) начала установку на компьютеры сотрудников в США программного обеспечения для отслеживания движений мыши, кликов и нажатий клавиш. Эти данные планируется использовать для обучения своих моделей искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters со ссылкой на внутренние служебные записки компании.
По данным агентства, такая мера – часть крупной инициативы по созданию ИИ-агентов, способных выполнять рабочие задачи автономно.
Сотрудник Meta SuperIntelligence Labs, занимающийся исследованиями в области ИИ, сообщил, что инструмент Model Capability Initiative (MCI) будет функционировать в приложениях и на веб-сайтах, связанных с работой, и периодически делать снимки контента на экранах сотрудников.
Цель инициативы – в улучшении моделей ИИ компании в областях, где они с трудом воспроизводят взаимодействие людей с компьютерами. Например, при использовании сочетаний клавиш.
18 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Meta намерена провести массовые увольнения 20 мая. Затем в 2026 г. будет еще несколько волн сокращений. По словам одного из источников, компания сократит примерно 10% сотрудников, или почти 8000 человек. Meta отказалась от комментариев.