SIBN522,4-0,34%CNY Бирж.10,965+0,1%IMOEX2 757,42-0,01%RTSI1 164,57-0,01%RGBI120,6+0,28%RGBITR784,53+0,31%
Главная / Технологии /

Meta будет отслеживать движения мыши и нажатия клавиш своих сотрудников

Ведомости

Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) начала установку на компьютеры сотрудников в США программного обеспечения для отслеживания движений мыши, кликов и нажатий клавиш. Эти данные планируется использовать для обучения своих моделей искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters со ссылкой на внутренние служебные записки компании.

По данным агентства, такая мера – часть крупной инициативы по созданию ИИ-агентов, способных выполнять рабочие задачи автономно.

Сотрудник Meta SuperIntelligence Labs, занимающийся исследованиями в области ИИ, сообщил, что инструмент Model Capability Initiative (MCI) будет функционировать в приложениях и на веб-сайтах, связанных с работой, и периодически делать снимки контента на экранах сотрудников.

Цель инициативы – в улучшении моделей ИИ компании в областях, где они с трудом воспроизводят взаимодействие людей с компьютерами. Например, при использовании сочетаний клавиш.

18 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Meta намерена провести массовые увольнения 20 мая. Затем в 2026 г. будет еще несколько волн сокращений. По словам одного из источников, компания сократит примерно 10% сотрудников, или почти 8000 человек. Meta отказалась от комментариев.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте