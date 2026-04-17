Reuters: Meta сокращает 10% персонала на фоне миллиардных инвестиций в ИИ

В конце марта The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Цукерберг разрабатывает персонального ИИ-агента, который поможет ему выполнять функции генерального директора. Издание отмечало, что инструмент находится на стадии разработки, но уже используется для быстрого поиска информации, на которую раньше требовалось время и участие нескольких сотрудников. Работников компании также поощряют создавать собственные ИИ-инструменты, а навыки их использования учитываются при оценке эффективности.