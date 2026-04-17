Reuters: Meta сокращает 10% персонала на фоне миллиардных инвестиций в ИИ
Американская компания Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) планирует провести массовые увольнения 20 мая. После этого в 2026 г. последуют еще несколько волн сокращений, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания отметил, что компания сократит примерно 10% сотрудников. Это почти 8000 человек. Детали следующих волн увольнений пока неизвестны. Meta не стала комментировать ситуацию.
Источники добавили, что руководство компании может изменить планы в зависимости от развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). В публикации отмечается, что гендиректор Марк Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в эту сферу и пытается кардинально изменить внутреннюю работу своей компании.
В конце марта The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Цукерберг разрабатывает персонального ИИ-агента, который поможет ему выполнять функции генерального директора. Издание отмечало, что инструмент находится на стадии разработки, но уже используется для быстрого поиска информации, на которую раньше требовалось время и участие нескольких сотрудников. Работников компании также поощряют создавать собственные ИИ-инструменты, а навыки их использования учитываются при оценке эффективности.