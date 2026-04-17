Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Reuters: Meta сокращает 10% персонала на фоне миллиардных инвестиций в ИИ

Ведомости

Американская компания Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) планирует провести массовые увольнения 20 мая. После этого в 2026 г. последуют еще несколько волн сокращений, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания отметил, что компания сократит примерно 10% сотрудников. Это почти 8000 человек. Детали следующих волн увольнений пока неизвестны. Meta не стала комментировать ситуацию.

Источники добавили, что руководство компании может изменить планы в зависимости от развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). В публикации отмечается, что гендиректор Марк Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в эту сферу и пытается кардинально изменить внутреннюю работу своей компании.

В конце марта The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Цукерберг разрабатывает персонального ИИ-агента, который поможет ему выполнять функции генерального директора. Издание отмечало, что инструмент находится на стадии разработки, но уже используется для быстрого поиска информации, на которую раньше требовалось время и участие нескольких сотрудников. Работников компании также поощряют создавать собственные ИИ-инструменты, а навыки их использования учитываются при оценке эффективности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте