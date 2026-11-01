Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%CHMK3 875-1,77%ARSA7,62-0,13%IMOEX2 513,96+0,04%RTSI983,09+0,04%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,32+0,36%
Главная / Политика /

Мозамбик обсуждает с РФ ее участие в строительстве важнейшей ж/д линии в стране

Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Мозамбик ведет с Россией переговоры об ее участии в строительстве важнейшей для страны железной дороги, которая соединит север и юг мозамбикской территории. Об этом сообщил «РИА Новости» министр транспорта и логистики Мозамбика Жуан Жорже Матломбе.

В разговоре на полях саммита «Россия – Африка» министр сравнил эту планируемую железную дорогу для Мозамбика с Транссибирской магистралью для России. По его словам, линия с севера на юг крайне важна в том числе для того, чтобы связать воедино обширную территорию страны.

По словам Матломбе, сейчас идет работа с российской стороной. Планируется подписание меморандума, чтобы перейти к оценке перспективности проекта железной дороги – сначала в северной и центральной зонах страны, а потом и на юге.

Третий саммит «Россия – Африка» прошел в Москве 28–29 октября. На совместной пресс-конференции с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе президент России Владимир Путин рассказал о планах по расширению торговли с Африкой, о сотрудничестве в энергетике, образовании, здравоохранении и международной политике. Отдельно президент прокомментировал отношения с Европой и ситуацию на Балтике.

По итогам саммита Россия и африканские государства утвердили совместный план действий на период до 2029 г. Документ предусматривает развитие сотрудничества в торгово-экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также реализацию решений, принятых на саммите.

Было подписано около 150 соглашений между Москвой и африканскими странами. 

27 октября Путин провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Чапо. Встреча прошла на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

Читайте также:Что предлагали и о чем просили Владимира Путина лидеры стран Африки
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её