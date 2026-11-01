Мозамбик обсуждает с РФ ее участие в строительстве важнейшей ж/д линии в стране

В разговоре на полях саммита «Россия – Африка» министр сравнил эту планируемую железную дорогу для Мозамбика с Транссибирской магистралью для России. По его словам, линия с севера на юг крайне важна в том числе для того, чтобы связать воедино обширную территорию страны.