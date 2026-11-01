Мозамбик обсуждает с РФ ее участие в строительстве важнейшей ж/д линии в стране
Мозамбик ведет с Россией переговоры об ее участии в строительстве важнейшей для страны железной дороги, которая соединит север и юг мозамбикской территории. Об этом сообщил «РИА Новости» министр транспорта и логистики Мозамбика Жуан Жорже Матломбе.
В разговоре на полях саммита «Россия – Африка» министр сравнил эту планируемую железную дорогу для Мозамбика с Транссибирской магистралью для России. По его словам, линия с севера на юг крайне важна в том числе для того, чтобы связать воедино обширную территорию страны.
По словам Матломбе, сейчас идет работа с российской стороной. Планируется подписание меморандума, чтобы перейти к оценке перспективности проекта железной дороги – сначала в северной и центральной зонах страны, а потом и на юге.
Третий саммит «Россия – Африка» прошел в Москве 28–29 октября. На совместной пресс-конференции с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе президент России Владимир Путин рассказал о планах по расширению торговли с Африкой, о сотрудничестве в энергетике, образовании, здравоохранении и международной политике. Отдельно президент прокомментировал отношения с Европой и ситуацию на Балтике.
По итогам саммита Россия и африканские государства утвердили совместный план действий на период до 2029 г. Документ предусматривает развитие сотрудничества в торгово-экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также реализацию решений, принятых на саммите.
Было подписано около 150 соглашений между Москвой и африканскими странами.
27 октября Путин провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Чапо. Встреча прошла на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).