В США потребовали через суд остановить строительство арки Трампа
Власти округа Колумбия и штата Вирджиния обратились в федеральный суд с требованием остановить строительство триумфальной арки в Вашингтоне, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNBC.
По данным телеканала, это уже третий судебный иск против проекта. Сооружение планируется возвести на участке у моста через реку Потомак. Предполагается, что высота арки превысит высоту статуи Свободы на 30 м.
Генеральные прокуроры округа Колумбия и Вирджинии считают, что реализация проекта причинит непоправимый ущерб обеим территориям. Они указывают, что строительство запланировано в районе одной из основных транспортных магистралей, а работы продлятся около трех лет.
По мнению истцов, это приведет к транспортным заторам, загрязнению окружающей среды и попаданию ливневых стоков в Потомак. Кроме того, строительство может затруднить работу экстренных служб. Прокуроры добиваются временного судебного запрета, чтобы не допустить начала работ, которое администрация Трампа запланировала на следующую неделю.
20 сентября Трамп сообщил в Truth Social о планах превратить триумфальную арку в Вашингтоне в современный военный комплекс. По словам американского лидера, решение было принято по просьбе вооруженных сил США и продиктовано соображениями национальной безопасности.
Президент пояснил, что объект предполагается использовать для размещения, хранения и оперативного применения большого количества беспилотников. На крыше и прилегающих площадках планируется разместить снайперов, а также создать запасы боеприпасов для них.
Трамп утверждал, что аналогов такого комплекса в мире не будет. Он также отмечал, что Вашингтон остается единственным среди 59 ведущих городов и столиц мира, где отсутствует триумфальная арка. Но, по словам президента, скоро она появится и будет «величайшей из всех».