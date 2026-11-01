В США потребовали через суд остановить строительство арки Трампа

Трамп утверждал, что аналогов такого комплекса в мире не будет. Он также отмечал, что Вашингтон остается единственным среди 59 ведущих городов и столиц мира, где отсутствует триумфальная арка. Но, по словам президента, скоро она появится и будет «величайшей из всех».