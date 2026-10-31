Очередная волна массовых протестов во Франции собрала 320 000 человек

Очередная волна массовых протестов во Франции собрала 320 000 человекПолиция задержала порядка 300 участников беспорядков
Третья волна общенациональных протестов против роста стоимости жизни прошла во Франции 31 октября. По данным МВД, на улицы вышли 320 000 человек по всей стране, включая 70 000 в Париже, сообщает Le Figaro.
При этом межпрофсоюзное объединение молодежи заявляет о 500 000 участников. Неделей ранее, 24 октября, власти на акциях протеста насчитали 410 000 человек, а 17 октября – 550 000 (800 000 по версии организаторов).
К 18:00 (20:00 мск) было задержано 296 участников беспорядков. Для сравнения: 24 октября к концу дня было около 1000 задержаний (385 к тому же часу), 17 октября – 385. МВД отметило, что заранее согласованные шествия прошли благополучно, однако «радикальные элементы» в Бордо, Тулузе, Ренне, Лилле, Нанте, Марселе и Лионе попытались прорваться в центры городов для организации погромов и грабежей.
Напряженная обстановка сложилась в Нанте и Марселе. В Нанте, где власти запретили собрания в центре, полиция применила водометы и слезоточивый газ, профсоюзы заявили о 15 000 участников демонстраций. В Марселе на пике мобилизации находились 10 000 человек; после 16:00 начались стычки с полицией. В Лионе собрались 19 000 человек, в Бордо – 11 000, в Ницце – 4200 по данным префектуры.
Госсовет в субботу отменил решение административного суда Парижа, разрешавшего маршрут Бастилия – Насьон, и утвердил предложенный префектурой путь от Порт-де-Баньоле до Порт-де-Шарантон на окраине столицы. В Париже закрыли более 40 станций метро, на улицах дежурили 70 000 полицейских и жандармов. В ряде городов, включая Париж, Лион, Марсель и Бордо, ввели комендантский час для несовершеннолетних без сопровождения. Студенческие организации призвали блокировать лицеи и университеты во вторник и четверг, а 5 ноября выйти на новую манифестацию по призыву профсоюзов.
28 октября сенат Франции принял законопроект, предусматривающий коллективную финансовую ответственность участников собраний, во время которых происходят беспорядки и погромы. Документ поддержали 229 сенаторов, против выступили 105. Согласно инициативе, участникам таких собраний могут предъявлять требования о возмещении ущерба, даже если они не наносили его непосредственно.
Максимальная сумма взыскания с одного человека составит 10 000 евро. Ответственность предполагается возлагать на тех, кто сознательно участвовал в группах, созданных для совершения насильственных действий или порчи имущества, либо оставался на месте беспорядков после требований полиции разойтись.
Законопроект вызвал резкую критику со стороны левых партий. Противники инициативы считают, что она может затронуть мирных демонстрантов и ограничить право на участие в манифестациях.
Массовые протесты во Франции начались 21 сентября 2026 г. с забастовки учеников лицея Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретей, требовавших решения проблем школ – нехватки учителей и плохих условий обучения. Костяк первых протестующих составили молодые люди из бедных пригородов, многие из них – дети мигрантов. Постепенно к школьникам присоединились студенты, родители, профсоюзы и бывшие «желтые жилеты», а требования расширились до борьбы с ростом стоимости жизни и социальным неравенством. В итоге локальная акция переросла в общенациональную волну беспорядков и столкновений с полицией, которая длится уже более месяца.