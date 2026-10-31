Очередная волна массовых протестов во Франции собрала 320 000 человек

Массовые протесты во Франции начались 21 сентября 2026 г. с забастовки учеников лицея Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретей, требовавших решения проблем школ – нехватки учителей и плохих условий обучения. Костяк первых протестующих составили молодые люди из бедных пригородов, многие из них – дети мигрантов. Постепенно к школьникам присоединились студенты, родители, профсоюзы и бывшие «желтые жилеты», а требования расширились до борьбы с ростом стоимости жизни и социальным неравенством. В итоге локальная акция переросла в общенациональную волну беспорядков и столкновений с полицией, которая длится уже более месяца.