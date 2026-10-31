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Очередная волна массовых протестов во Франции собрала 320 000 человек

Полиция задержала порядка 300 участников беспорядков
Филипп Иванов
Sipa USA / ТАСС
Sipa USA / ТАСС

Третья волна общенациональных протестов против роста стоимости жизни прошла во Франции 31 октября. По данным МВД, на улицы вышли 320 000 человек по всей стране, включая 70 000 в Париже, сообщает Le Figaro.

При этом межпрофсоюзное объединение молодежи заявляет о 500 000 участников. Неделей ранее, 24 октября, власти на акциях протеста насчитали 410 000 человек, а 17 октября – 550 000 (800 000 по версии организаторов).

К 18:00 (20:00 мск) было задержано 296 участников беспорядков. Для сравнения: 24 октября к концу дня было около 1000 задержаний (385 к тому же часу), 17 октября – 385. МВД отметило, что заранее согласованные шествия прошли благополучно, однако «радикальные элементы» в Бордо, Тулузе, Ренне, Лилле, Нанте, Марселе и Лионе попытались прорваться в центры городов для организации погромов и грабежей.

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Напряженная обстановка сложилась в Нанте и Марселе. В Нанте, где власти запретили собрания в центре, полиция применила водометы и слезоточивый газ, профсоюзы заявили о 15 000 участников демонстраций. В Марселе на пике мобилизации находились 10 000 человек; после 16:00 начались стычки с полицией. В Лионе собрались 19 000 человек, в Бордо – 11 000, в Ницце – 4200 по данным префектуры.

Госсовет в субботу отменил решение административного суда Парижа, разрешавшего маршрут Бастилия – Насьон, и утвердил предложенный префектурой путь от Порт-де-Баньоле до Порт-де-Шарантон на окраине столицы. В Париже закрыли более 40 станций метро, на улицах дежурили 70 000 полицейских и жандармов. В ряде городов, включая Париж, Лион, Марсель и Бордо, ввели комендантский час для несовершеннолетних без сопровождения. Студенческие организации призвали блокировать лицеи и университеты во вторник и четверг, а 5 ноября выйти на новую манифестацию по призыву профсоюзов.

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28 октября сенат Франции принял законопроект, предусматривающий коллективную финансовую ответственность участников собраний, во время которых происходят беспорядки и погромы. Документ поддержали 229 сенаторов, против выступили 105. Согласно инициативе, участникам таких собраний могут предъявлять требования о возмещении ущерба, даже если они не наносили его непосредственно.

Максимальная сумма взыскания с одного человека составит 10 000 евро. Ответственность предполагается возлагать на тех, кто сознательно участвовал в группах, созданных для совершения насильственных действий или порчи имущества, либо оставался на месте беспорядков после требований полиции разойтись.

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Законопроект вызвал резкую критику со стороны левых партий. Противники инициативы считают, что она может затронуть мирных демонстрантов и ограничить право на участие в манифестациях.

Массовые протесты во Франции начались 21 сентября 2026 г. с забастовки учеников лицея Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретей, требовавших решения проблем школ – нехватки учителей и плохих условий обучения. Костяк первых протестующих составили молодые люди из бедных пригородов, многие из них – дети мигрантов. Постепенно к школьникам присоединились студенты, родители, профсоюзы и бывшие «желтые жилеты», а требования расширились до борьбы с ростом стоимости жизни и социальным неравенством. В итоге локальная акция переросла в общенациональную волну беспорядков и столкновений с полицией, которая длится уже более месяца.

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