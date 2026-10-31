ChatGPT убил девушку: главные ИИ-глюки октября

1 ноября на BBC выходит продолжение знаменитого документального сериала о природе Blue Planet III с озвучкой Дэвида Аттенборо, которому, кстати, исполнилось 100 лет. У его создателей возникла неожиданная проблема. Они сумели заснять, как дельфины затыкают губками отверстия в кораллах, чтобы поймать рыбу. Как 200 000 крабов выстраиваются, чтобы идти на кормежку. Как морские ежи используют раковины как зонтики от солнца. Все это выглядит для обычного зрителя настолько фантастически, что авторы сериала опасаются обвинений в использовании ИИ. Они же, наоборот, гордятся, что в сериале нет ни одного сгенерированного кадра. Поэтому впервые решено не обрабатывать пленку. Раньше для удобства просмотра монтажеры могли вырезать плавающие водоросли, сделать воду менее мутной или убрать случайно попавшие в кадр части лодки. Теперь зрителям предложат видеть мир таким, какой он есть. Даже если это сильно ухудшает качество картинки.