Немецкий оборонный концерн назвал испытания зенитных систем Skyranger неудачными

Главной причиной задержек по зенитному комплексу Skyranger представитель концерна назвал решение заказчика от февраля 2025 г. использовать новый модуль ходовой части B0 вместо предусмотренного изначально контрактом шасси Boxer тяжелого носителя вооружений. В компании предупреждали, какие задержки это повлечет, поскольку B0 еще не был доработан. Заказчик принял эти решения, зная о последствиях. По словам представителя концерна, новое шасси B0 должно в январе 2027 г. поступить на промышленные испытания, а в III квартале – на испытания ведомствами. Он также отметил, что уже в III квартале 2027 г. концерн на свой риск поставит серийные машины Skyranger на B0, хотя официальные испытания еще не завершены.