Немецкий оборонный концерн назвал испытания зенитных систем Skyranger неудачными
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал, что испытания зенитного комплекса Skyranger прошли неудачно. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag. Тесты, в которых принимали участие украинские операторы дронов, проходили в Швеции.
«Мы еще не там, где должны были бы быть», – признал представитель компании. Из этого, по его словам, делают выводы и дорабатывают систему. В апреле 2027 г. Skyranger должен выйти на зачетные стрельбы.
Главной причиной задержек по зенитному комплексу Skyranger представитель концерна назвал решение заказчика от февраля 2025 г. использовать новый модуль ходовой части B0 вместо предусмотренного изначально контрактом шасси Boxer тяжелого носителя вооружений. В компании предупреждали, какие задержки это повлечет, поскольку B0 еще не был доработан. Заказчик принял эти решения, зная о последствиях. По словам представителя концерна, новое шасси B0 должно в январе 2027 г. поступить на промышленные испытания, а в III квартале – на испытания ведомствами. Он также отметил, что уже в III квартале 2027 г. концерн на свой риск поставит серийные машины Skyranger на B0, хотя официальные испытания еще не завершены.
В октябре 2025 г. Rheinmetall сообщил о передаче Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) Skyranger 35 за счет замороженных российских активов. Система предназначена для защиты от воздушных целей на малых и сверхмалых дистанциях, включая беспилотники; в ней используется программируемый 35-мм боеприпас AHEAD, создающий облако поражающих элементов на расчетной точке встречи с целью.
4 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Киеве заявил, что Германия направит Украине 1 млрд евро военной помощи и еще 350 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Он также объявил о заключении с украинскими властями соглашения о совместном производстве нескольких видов беспилотников. В частности, речь идет о дронах-перехватчиках, предназначенных для борьбы с реактивными беспилотниками. Кроме того, Германия и Украина планируют совместно разрабатывать и производить вооружения с дальностью более 1000 км.