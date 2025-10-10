Rheinmetall передаст Украине турель Skyranger 35 за счет активов России
Немецкий концерн Rheinmetall передаст Киеву турельную систему противовоздушной обороны (ПВО) Skyranger 35 за счет замороженных российских активов. Об этом сообщили в концерне.
«Компания Rheinmetall поставляет Украине очередные партии зенитных ракетных комплексов Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трёхзначное число в миллионах евро. Поставка систем финансируется одной из стран ЕС за счет замороженных российских активов», – говорится в сообщении.
Производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в штаб-квартире в Риме. Заявляется, что Skyranger 35 на базе Leopard 1 сочетает в себе «мобильность и защиту проверенной гусеничной машины с выдающейся эффективностью пушечной системы ПВО». Калибр – 35 x 228 мм, скорострельность – 1000 выстрелов в минуту, дальность – 4000 м.
В начале января Rheinmetall сообщил о получении в декабре 2024 г. заказа на поставку Украине 180 000 снарядов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard. Полная стоимость контракта не уточнялась, он оценивается в двузначное число миллионов евро. Поставки планируется начать в 2026 г. Их профинансирует Германия.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России – примерно 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из них размещены в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. 9 октября этого года Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления Украине кредита.