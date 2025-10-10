Rheinmetall передаст Украине турель Skyranger 35 за счет активов России

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России – примерно 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из них размещены в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. 9 октября этого года Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления Украине кредита.