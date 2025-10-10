Газета
Главная / Политика /

Rheinmetall передаст Украине турель Skyranger 35 за счет активов России

Ведомости

Немецкий концерн Rheinmetall передаст Киеву турельную систему противовоздушной обороны (ПВО) Skyranger 35 за счет замороженных российских активов. Об этом сообщили в концерне.

«Компания Rheinmetall поставляет Украине очередные партии зенитных ракетных комплексов Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трёхзначное число в миллионах евро. Поставка систем финансируется одной из стран ЕС за счет замороженных российских активов», – говорится в сообщении.

Производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в штаб-квартире в Риме. Заявляется, что Skyranger 35 на базе Leopard 1 сочетает в себе «мобильность и защиту проверенной гусеничной машины с выдающейся эффективностью пушечной системы ПВО». Калибр – 35 x 228 мм, скорострельность – 1000 выстрелов в минуту, дальность – 4000 м.

В начале января Rheinmetall сообщил о получении в декабре 2024 г. заказа на поставку Украине 180 000 снарядов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard. Полная стоимость контракта не уточнялась, он оценивается в двузначное число миллионов евро. Поставки планируется начать в 2026 г. Их профинансирует Германия.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России – примерно 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из них размещены в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. 9 октября этого года Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления Украине кредита.

