Rheinmetall поставит Украине 180 000 снарядов для зенитных установок Gepard

Полная стоимость контракта не называется, он оценивается в двузначное число миллионов евро. Снаряды будут производиться на заводе в населенном пункте Унтерлюс. Поставки планируется начать в 2026 г. Поставки будут финансироваться Германией. Всего Германия поставила Украине 55 ЗСУ Gepard.