Rheinmetall поставит Украине 180 000 снарядов для зенитных установок Gepard
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в декабре 2024 г. получил заказ на поставку минобороны Украины 180 000 снарядов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Об этом сообщается на сайте компании.
Полная стоимость контракта не называется, он оценивается в двузначное число миллионов евро. Снаряды будут производиться на заводе в населенном пункте Унтерлюс. Поставки планируется начать в 2026 г. Поставки будут финансироваться Германией. Всего Германия поставила Украине 55 ЗСУ Gepard.
17 декабря 2024 г. Rheinmetall сообщил о получении заказа на поставку Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3 в первой половине 2025 г. В общей сложности концерн уже передал украинским военным сотни таких боевых машин.
26 октября 2024 г. в интервью украинскому ТСН генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о запуске первого из четырех оборонных заводов компании на Украине, который начал производство боевых машин пехоты Lynx. Rheinmetall контролирует 51% акций предприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал завод Rheinmetall на Украине целью для Вооруженных сил РФ.