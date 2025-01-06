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Rheinmetall поставит Украине 180 000 снарядов для зенитных установок Gepard

Ведомости

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в декабре 2024 г. получил заказ на поставку минобороны Украины 180 000 снарядов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Об этом сообщается на сайте компании.

Полная стоимость контракта не называется, он оценивается в двузначное число миллионов евро. Снаряды будут производиться на заводе в населенном пункте Унтерлюс. Поставки планируется начать в 2026 г. Поставки будут финансироваться Германией. Всего Германия поставила Украине 55 ЗСУ Gepard.

17 декабря 2024 г. Rheinmetall сообщил о получении заказа на поставку Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3 в первой половине 2025 г. В общей сложности концерн уже передал украинским военным сотни таких боевых машин.

26 октября 2024 г. в интервью украинскому ТСН генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о запуске первого из четырех оборонных заводов компании на Украине, который начал производство боевых машин пехоты Lynx. Rheinmetall контролирует 51% акций предприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал завод Rheinmetall на Украине целью для Вооруженных сил РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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