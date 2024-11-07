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Rheinmetall сообщил о росте прибыли на фоне увеличения военных расходов Европы

Ведомости

Продажи германского оборонного концерна Rheinmetall резко возросли на фоне увеличения военных расходов в Европе. В III квартале 2024 г. портфель заказов компании подскочил на 41% до 51,9 млрд евро, говорится в сообщении компании на сайте.

Согласно отчету, продажи оружейной продукции подскочили более чем на треть до 2,45 млрд евро. По состоянию на 30 сентября 2024 г. операционная прибыль составила 705 млн евро, что на 295 млн евро, или на 72%, больше по сравнению с 410 млн евро за аналогичный прошлогодний период. Прибыль на акцию улучшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с 4,88 до 7,32 евро за первые девять месяцев 2024 г. Оружие и боеприпасы достигли рекордных продаж в размере 1,5 млрд евро, а оружейные системы и боеприпасы за первые девять месяцев 2024 г. превысили продажи за предыдущий год на 608 млн евро, или 64%.

Как сообщает Bloomberg, акции Rheinmetall и других европейских оборонных компаний выросли после того, как республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Трамп неоднократно угрожал выйти из военного союза США с Европой, если континент не потратит больше на собственную оборону.

29 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завод Rheinmetall на Украине будет целью для ВС РФ. 26 октября в интервью украинскому ТСН генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о запуске первого из четырех оборонного завода компании на Украине, который уже начал производство боевых машин пехоты Lynx. Rheinmetall контролирует 51% акций предприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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