Rheinmetall сообщил о росте прибыли на фоне увеличения военных расходов Европы

Согласно отчету, продажи оружейной продукции подскочили более чем на треть до 2,45 млрд евро. По состоянию на 30 сентября 2024 г. операционная прибыль составила 705 млн евро, что на 295 млн евро, или на 72%, больше по сравнению с 410 млн евро за аналогичный прошлогодний период. Прибыль на акцию улучшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с 4,88 до 7,32 евро за первые девять месяцев 2024 г. Оружие и боеприпасы достигли рекордных продаж в размере 1,5 млрд евро, а оружейные системы и боеприпасы за первые девять месяцев 2024 г. превысили продажи за предыдущий год на 608 млн евро, или 64%.