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Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО сбили на подлете к Москве пять украинских БПЛА

Инна Шульгина

Дежурные силы ПВО сбили пять украинских беспилотников на подлете к Москве за ночь. Это следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

В 01:46 мск Собянин написал в Max об уничтожении двух беспилотников, а в 04:16 мск сообщил о еще трех.

По данным Минобороны, в течение дня 11 ноября средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.

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