Бизнес назвал значимые стимулы не уходить в тень после роста налогов

Бизнес назвал значимые стимулы не уходить в тень после роста налоговОбелению могли бы помочь льготы за прозрачность и отказ от повышения порогов УСН
Чуть больше половины предпринимателей (55%) могли бы отказаться от ухода в теневую экономику в ответ на появление льгот для бизнеса за его легальность и прозрачность. Это следует из опроса «Бизнес-барометр страны», который провела Торгово-промышленная палата (ТПП), документ есть у «Ведомостей». Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос «Что реально снизит мотивацию уходить в серую зону?».
Еще 46% опрошенных указали на необходимость возврата стабильных порогов УСН. Треть респондентов указали на важность снижения административного давления. Кроме того, 17% отметили необходимость соразмерности штрафов правонарушениям.
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