Бизнес назвал значимые стимулы не уходить в тень после роста налогов

Чуть больше половины предпринимателей (55%) могли бы отказаться от ухода в теневую экономику в ответ на появление льгот для бизнеса за его легальность и прозрачность. Это следует из опроса «Бизнес-барометр страны», который провела Торгово-промышленная палата (ТПП), документ есть у «Ведомостей». Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос «Что реально снизит мотивацию уходить в серую зону?».