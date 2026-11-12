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Главная / Экономика /

Бизнес назвал значимые стимулы не уходить в тень после роста налогов

Обелению могли бы помочь льготы за прозрачность и отказ от повышения порогов УСН
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Чуть больше половины предпринимателей (55%) могли бы отказаться от ухода в теневую экономику в ответ на появление льгот для бизнеса за его легальность и прозрачность. Это следует из опроса «Бизнес-барометр страны», который провела Торгово-промышленная палата (ТПП), документ есть у «Ведомостей». Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос «Что реально снизит мотивацию уходить в серую зону?».

Еще 46% опрошенных указали на необходимость возврата стабильных порогов УСН. Треть респондентов указали на важность снижения административного давления. Кроме того, 17% отметили необходимость соразмерности штрафов правонарушениям.

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