ИИ-семинары для депутатов Госдумы станут регулярными

ИИ-семинары для депутатов Госдумы станут регулярнымиНа интенсиве в «Сбере» им рассказали, что в Европе «все позапрещали»
Депутатам Госдумы понравилось обучение искусственному интеллекту (ИИ) на площадке Сберуниверситета, которое прошло 30 октября, и эта практика будет продолжена, заявил на пленарном заседании Госдумы 10 ноября председатель комитета по цифровому развитию (создан в IX созыве нижней палаты) единоросс Александр Сидякин. Опрошенные «Ведомостями» парламентарии позитивно оценивают подобные семинары.
«Неделю назад мы провели в «Сбере» семинар, спасибо [вице-спикеру Думы, куратору цифрового комитета] Виталию Геннадьевичу Савельеву. Четыре комитета мы собирали. Самый главный визионер [глава «Сбера»] Герман Оскарович Греф и коллеги его рассказали нам о последних тенденциях в этом мире. Этот семинар не последний, мы еще обязательно будем мероприятия такого рода проводить», – сказал Сидякин.