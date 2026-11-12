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ИИ-семинары для депутатов Госдумы станут регулярными

На интенсиве в «Сбере» им рассказали, что в Европе «все позапрещали»
Александр Тихонов
Законодатели должны быть подготовлены к принятию решений о суверенизации моделей ИИ, отмечают эксперты
Законодатели должны быть подготовлены к принятию решений о суверенизации моделей ИИ, отмечают эксперты / Максим Стулов / Ведомости

Депутатам Госдумы понравилось обучение искусственному интеллекту (ИИ) на площадке Сберуниверситета, которое прошло 30 октября, и эта практика будет продолжена, заявил на пленарном заседании Госдумы 10 ноября председатель комитета по цифровому развитию (создан в IX созыве нижней палаты) единоросс Александр Сидякин. Опрошенные «Ведомостями» парламентарии позитивно оценивают подобные семинары.

«Неделю назад мы провели в «Сбере» семинар, спасибо [вице-спикеру Думы, куратору цифрового комитета] Виталию Геннадьевичу Савельеву. Четыре комитета мы собирали. Самый главный визионер [глава «Сбера»] Герман Оскарович Греф и коллеги его рассказали нам о последних тенденциях в этом мире. Этот семинар не последний, мы еще обязательно будем мероприятия такого рода проводить», – сказал Сидякин.

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