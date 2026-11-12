ИИ-семинары для депутатов Госдумы станут регулярными

«Неделю назад мы провели в «Сбере» семинар, спасибо [вице-спикеру Думы, куратору цифрового комитета] Виталию Геннадьевичу Савельеву. Четыре комитета мы собирали. Самый главный визионер [глава «Сбера»] Герман Оскарович Греф и коллеги его рассказали нам о последних тенденциях в этом мире. Этот семинар не последний, мы еще обязательно будем мероприятия такого рода проводить», – сказал Сидякин.