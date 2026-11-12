Цена на газомоторное топливо в России с начала года выросла в 1,6 раза

Цена на газомоторное топливо в России с начала года выросла в 1,6 разаЭтому способствовало увеличение спроса на внутреннем рынке и экспортных котировок
Средняя цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ; пропан-бутановая смесь) на автозаправочных станциях (АЗС) в России с начала 2026 г. выросла в 1,6 раза и достигла 45,2 руб./л. Это следует из данных консалтинговой компании «ОМТ-консалт», с которыми ознакомились «Ведомости».
В течение октября стоимость топлива увеличилась на 4%. При этом среднемесячный уровень цены на СУГ на заправках в октябре составил 44,92 руб./т, что на 9% превышает показатель сентября, подсчитали аналитики компании для «Ведомостей».
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