Цена на газомоторное топливо в России с начала года выросла в 1,6 раза

Средняя цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ; пропан-бутановая смесь) на автозаправочных станциях (АЗС) в России с начала 2026 г. выросла в 1,6 раза и достигла 45,2 руб./л. Это следует из данных консалтинговой компании «ОМТ-консалт», с которыми ознакомились «Ведомости».