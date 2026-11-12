В ЦИК задумались о продлении проверки данных о наблюдателях

Сейчас, согласно ст. 33 закона о выборах депутатов Госдумы, субъекты назначения наблюдателей (партии, кандидаты, общественные палаты регионов) должны не позже чем за три дня подать в соответствующую комиссию список наблюдателей. «Есть над чем подумать – над поправками в закон. Наверное, трех дней, которые мы сегодня имеем, крайне недостаточно <...> Поэтому нам нужно здесь закон править или в одной части, или во второй», – заявил Булаев. В ходе прошедших выборов 2026 г. комиссии вводили данные более чем по 300 000 наблюдателей за одни сутки – и это задача «очень сложная», подчеркнул зампред ЦИК. Всего в наблюдении приняло участие более 336 000 человек.