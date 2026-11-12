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Вузы предложили ввести квоты на прием олимпиадников

Ужесточение вступительных правил в основном поддержали в Москве и Петербурге
Екатерина Дорофеева
Вузы должны сами устанавливать квоту на бюджет для олимпиадников, уверены в ОП РФ
Вузы должны сами устанавливать квоту на бюджет для олимпиадников, уверены в ОП РФ / Максим Стулов / Ведомости

Ситуация, сложившаяся во время приемной кампании с поступлением олимпиадников, не является общей для всех вузов – она затронула в основном Москву и Санкт-Петербург. Но важно, чтобы ведущие университеты сняли остроту этой проблемы. К такому выводу пришли представители университетов во время круглого стола, организованного комиссией Общественной палаты РФ (ОП) по вопросам науки и образования.

В этом году в ряде вузов победители и призеры олимпиад заняли все бюджетные места по некоторым специальностям, сообщал в октябре министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Это связано с тем, что число 100-балльников в 2026 г. возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, при этом увеличилось количество победителей и призеров олимпиад.

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