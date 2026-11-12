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Главная / Экономика /

Бизнес и государство обсудили будущее платформенной экономики

Участники говорили про границы регулирования, безопасность данных и угрозу от ИИ-агентов
Ульяна Сморчкова
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Цифровые платформы стали неотъемлемой частью российской экономики, поэтому сейчас важно разработать стратегию их дальнейшего развития и регулирования. В ходе Дня платформенной экономики представители бизнеса и государства обсудили вопросы конкуренции, инвестиций, безопасности данных и угрозы, исходящие от личных ИИ-агентов.

Год назад, на первом Дне платформенной экономики, были сформированы основы регулирования торговых площадок, включая закон о платформенной экономике и меморандум о добросовестных практиках. С того момента по поручению президента ведется разработка национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 г. под руководством замглавы администрации президента России Максима Орешкина.

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