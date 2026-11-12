Бизнес и государство обсудили будущее платформенной экономики

Год назад, на первом Дне платформенной экономики, были сформированы основы регулирования торговых площадок, включая закон о платформенной экономике и меморандум о добросовестных практиках. С того момента по поручению президента ведется разработка национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 г. под руководством замглавы администрации президента России Максима Орешкина.