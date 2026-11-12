Антифрод 3.0

Проект предпринимает очередное наступление на рынок серых сим-карт и сильно ограничивает торговлю ими. Запрещается перепродавать сим-карты, которые уже были на кого-то оформлены или выделены другому человеку. Это прямой удар по рынку серых корпоративных или оформленных на подставных лиц сим-карт, которые часто использовались для обеспечения анонимности в сети или для мошенничества. Причем если номер будет замечен силовыми структурами в противоправной деятельности, оператор приостановит обслуживание всех номеров этого абонента. Для мошенников это означает потерю всех номеров, «повешенных» на подставного человека. А для любого из нас это лишний повод зайти в раздел «Сим-карты» на Госуслугах и проверить, не оформлены ли на нас лишние номера.