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Антифрод 3.0

Что изменится для пользователей
Константин Анкилов , управляющий партнер аналитического агентства «ТМТ консалтинг»

Человек, телефонный номер, мобильное устройство – чем теснее они связаны между собой, тем проще контролировать, кто действительно пользуется сим-картой. Именно эту логику развивает новый пакет мер против кибермошенничества, известный как «Антифрод 3.0». Пока он существует в виде законопроекта, но предлагаемые изменения могут затронуть самые разные группы пользователей.

Проект предпринимает очередное наступление на рынок серых сим-карт и сильно ограничивает торговлю ими. Запрещается перепродавать сим-карты, которые уже были на кого-то оформлены или выделены другому человеку. Это прямой удар по рынку серых корпоративных или оформленных на подставных лиц сим-карт, которые часто использовались для обеспечения анонимности в сети или для мошенничества. Причем если номер будет замечен силовыми структурами в противоправной деятельности, оператор приостановит обслуживание всех номеров этого абонента. Для мошенников это означает потерю всех номеров, «повешенных» на подставного человека. А для любого из нас это лишний повод зайти в раздел «Сим-карты» на Госуслугах и проверить, не оформлены ли на нас лишние номера.

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