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Захарова назвала причину смерти посла в США Дарчиева

Татьяна Мозолевская
Игорь Наймушин / РИА Новости
Игорь Наймушин / РИА Новости

Посол России в США Александр Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство получает большое количество соболезнований из разных стран в связи со смертью дипломата.

Представитель МИД также сообщила, что в ведомство поступают запросы от СМИ. «Активизировались акулы пера из Штатов с непотребной конспирологией», – рассказала она.

11 ноября Дарчиев скончался на 67-м году жизни.

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