Захарова назвала причину смерти посла в США Дарчиева
Посол России в США Александр Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство получает большое количество соболезнований из разных стран в связи со смертью дипломата.
Представитель МИД также сообщила, что в ведомство поступают запросы от СМИ. «Активизировались акулы пера из Штатов с непотребной конспирологией», – рассказала она.
11 ноября Дарчиев скончался на 67-м году жизни.