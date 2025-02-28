Чем известен будущий посол РФ в США Александр Дарчиев

В августе 2022 г. Дарчиев допускал появления основы для постепенной нормализации двусторонних отношений, если «у американской стороны возобладает-таки здравый смысл». США, указывал он тогда, постепенно становятся стороной конфликта на Украине. В декабре того же года он выразил надежду, что Вашингтон не доведет дело до прямого столкновения с Россией. Среди условий старта переговоров о гарантиях безопасности с Украиной и Западом Дарчиев назвал тогда прекращение поставок оружия Киеву и его финансирования, вывод с территории Украины западных военных, наемников и инструкторов, а также признание определенных Россией «реалий на земле».