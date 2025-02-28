Чем известен будущий посол РФ в США Александр Дарчиев

Чем известен будущий посол РФ в США Александр ДарчиевДипломат возглавлял российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле
США передали российской стороне официальную ноту с агреманом (согласием) на назначение Александра Дарчиева новым послом России в Вашингтоне, сообщил 28 февраля МИД РФ. Нота была передана во время консультаций делегаций двух стран, прошедших 27 февраля в Стамбуле. Российскую делегацию на переговорах представлял Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по политике в отношении России и Центральной Европы Соната Коултер. О том, что Дарчиев, прежде занимавший пост директора департамента Северной Америки МИДа, может стать послом в США, «Ведомости» писали еще в октябре 2024 г.
Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 г. В 1983 г. окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (его предшественник на посту посла в США Анатолий Антонов – выпускник МГИМО), после чего работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. На дипломатическую службу перешел с 1992 г., занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом.
В 2003 г. был назначен заместителем директора департамента Северной Америки МИД России, а в 2005 г. – советником-посланником посольства РФ в США. В 2010-2014 гг. возглавлял департамент Северной Америки. В октябре 2014 г. был назначен послом РФ в Канаде, занимал этот пост по январь 2021 г., после чего вновь вернулся на должность директора департамента Северной Америки. В 2016 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
В марте 2022 г. Дарчиев говорил, что США «враждебными действиями и высокомерным пренебрежением» к требованиям России подвели отношения двух стран, «по сути, к точке невозврата». При этом Москва, отмечал он тогда, открыта для взаимоуважительного диалога с Вашингтоном «в такой степени, в какой к этому будут готовы США». Двум государствам стоило бы вспомнить о «хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну, – мирном сосуществовании» вопреки разделяющим две страны ценностям, подчеркивал дипломат.
В августе 2022 г. Дарчиев допускал появления основы для постепенной нормализации двусторонних отношений, если «у американской стороны возобладает-таки здравый смысл». США, указывал он тогда, постепенно становятся стороной конфликта на Украине. В декабре того же года он выразил надежду, что Вашингтон не доведет дело до прямого столкновения с Россией. Среди условий старта переговоров о гарантиях безопасности с Украиной и Западом Дарчиев назвал тогда прекращение поставок оружия Киеву и его финансирования, вывод с территории Украины западных военных, наемников и инструкторов, а также признание определенных Россией «реалий на земле».
Дарчиев – кандидат исторических наук (защитил диссертацию по теме «Леволиберальные силы в общественно-политической жизни США, 70–80-е гг.»), владеет английским и французским языками. В 2019 г. был награжден орденом Дружбы, а в 2022 г. – орденом Почета. Женат, имеет дочь.