О чем российские и американские дипломаты говорили в Стамбуле

Другой источник с российской стороны говорит, что Коултер ответственна в госдепе в том числе как раз за работу дипучреждений в России и Европе, и потому диалог накануне в первую очередь шел именно о восстановлении полноценной работы американской дипмиссии. А то, что будущий глава посольства России в США тоже вел переговоры, говорит и о стремлении Москвы наладить работу ее представительства (к слову, в госдепе в релизе акцентировали внимание и на том, что Дарчиев имеет ранг посла). А уже вскоре могут быть официально утверждены новые послы и России в США, и США в России.