О чем российские и американские дипломаты говорили в Стамбуле

О чем российские и американские дипломаты говорили в СтамбулеДарчиев и Коултер обсудили возобновление полноценной работы посольства США
На переговорах между российской и американской делегациями в Стамбуле официально обсуждались вопросы, касающиеся полноценного возобновления работы посольств и консульств. Переговоры продлились шесть с половиной часов, для прессы они прошли в закрытом формате.
«Ведомостям» удалось узнать некоторые нюансы диалога. Известно, что с российской стороны делегацию представлял директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев (в октябре 2024 г. «Ведомости» писали, что он может стать будущим послом в США), делегацию США в Стамбуле возглавляла же заместитель помощника госсекретаря по политике в отношении России и Центральной Европы Соната Коултер.
В госдепе анонисровали продолжение их диалога.
Первыми официально в ночь на 28 февраля факт встречи такого уровня подтвердили в госдепе, а уже днем и в МИД России. Там отметили, что представители США и России на консультациях в Стамбуле согласовали совместные шаги по обеспечению дипмиссий, а также обсудили пути преодоления «многочисленных раздражителей» в двусторонних отношениях. В переговорах стороны также затронули вопрос возвращения России шести объектов недвижимости, конфискованных американской стороной в период с 2016 по 2018 г. Помимо этого, российские дипломаты предложили американской стороне начать диалог о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США.
«США выразили обеспокоенность по поводу доступа [посольства в Москве] к банковской системе и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня укомплектования персоналом посольства США в Москве», – отметили, в свою очередь, в госдепе.
«Ведомостям» в МИД России накануне встречи официально говорили об участии «экспертов МИД по российско-американским отношениям», без конкретизации, о ком именно шла речь. В составе российской делегации были и другие сотрудники департамента Дарчиева, говорит один из диписточников.
Иточник «Ведомостей», имеющий отношение к выработке решений на американском направлении, говорит о том, что не исключено, что в подобном составе шесть часов могли обсуждаться не только вопросы о функционировании посольств, но и как минимум затрагиваться вопросы вокруг конфликта на Украине. При этом он добавляет, что, вероятнее всего, тема не была главной на новых переговорах: стороны вели преимущественно диалог после встречи глав внешнеполтических ведомств по открыто обозначенным темам. Сторонам практичнее и проще действовать по условной концепции low hanging fruits – или начать конструктивную работу после контактов на высшем и высоком уровнях с самого очевидного.
Другой источник с российской стороны говорит, что Коултер ответственна в госдепе в том числе как раз за работу дипучреждений в России и Европе, и потому диалог накануне в первую очередь шел именно о восстановлении полноценной работы американской дипмиссии. А то, что будущий глава посольства России в США тоже вел переговоры, говорит и о стремлении Москвы наладить работу ее представительства (к слову, в госдепе в релизе акцентировали внимание и на том, что Дарчиев имеет ранг посла). А уже вскоре могут быть официально утверждены новые послы и России в США, и США в России.
Численность дипломатов в диппредставительствах обеих стран заметно сократилась из-за взаимных высылок дипломатов на фоне осложнения отношений двух великих держав, а США после указа президента России в 2021 г. о запрете найма местного персонала прекратили выдавать в Москве туристические визы.
В любом случае, по сути, пока встречу Дарчиева и Колутер по их статусу можно приравнять как раз к анонсированным ранее замминистром Сергеем Рябковым встрече на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств. В МИД России ранее говорили «Ведомостям», что такая встреча пройдет до конца текущей недели, но не в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
26 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что от исхода первого раунда переговоров в Стамбуле зависит, насколько «быстро и эффективно» стороны будут продвигаться по дипломатическому треку далее. Позже на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что встреча посвящена «поиску путей решения многих раздражителей, сохраняющихся в двустороннем диалоге из-за той почвы, которую создавали».
«Ведомости» направили запросы о ходе переговоров в МИД России, госдеп, а также в дипмиссии России и США.
Кто такие Колутер и Дарчиев
Официально сейчас Соната Коултер занимает пост заместителя помощника госсекретаря и курирует политику именно в отношении России и Центральной Европы. Она знает французский и русский языки.
Известно, что она продолжала встречаться в США и с бывшим послом России Анатолием Антоновым даже после начала спецоперации на Украине, например, их встреча проходила летом 2024 г. (на этом фоне более высокопоставленные дипломаты США отказывались встречаться с российским дипломатом). До того Коултер занимала должность поверенного в делах и заместителя главы миссии США в Киргизии. Также она была координатором управления оказания помощи Европе и Евразии на кавказском направлении. Кроме того, Коултер работала в бюро госдепа по экономическим вопросам в отделе по борьбе с финансовыми угрозами и по вопросам санкционной политики.
Из открытых источников известно, что Коултер родилась в Лос-Анджелесе в 1976 г. и получила степень бакалавриата по истории искусств и французскому в престижном Колумбийском университете, а позже магистратуру по программе международные отношения в Университете Джорджа Вашингтона. Она также на более ранних стадиях карьеры успела побыть сотрудником госдепа в Чаде и ЦАР. За время своей работы в госдепратаменте Коултер занимала несколько высоких должностей. При этом в период с сентября 2018 по июнь 2021 г.она была заместителем советника по политическим вопросам как раз в американском посольстве в Москве. Она работала и в генконсульстве США в Екатеринбурге.
Еще в октябре 2024 г. «Ведомости» писали, что именно Дарчиев с наибольшей вероятностью станет новым послом России в США, после чего он побывал на соответствующих консультациях в парламенте. 64-летний дипломат окончил истфак МГУ им. М.В. Ломоносова и сначала работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. С 1992 г. находится на дипслужбе, в 2005–2010 гг. служил советником-посланником посольства России в США. Он уже занимал пост посла России в Канаде (2014–2021 гг.), а в 2010–2014 гг. и с 2021 г. работает директором департамента Северной Америки МИДа. Помимо английского дипломат владеет французским.
В интервью «Интерфаксу» в марте 2022 г. Дарчиев говорил, что «стоило бы вспомнить о хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну, – мирном сосуществовании, несмотря на разделяющие нас ценности и идеалы». В том же месяце бывший посол США Джон Салливан вел свои «самые тяжелые» переговоры в Москве после начала спецоперации именно с Дарчиевым относительно оценки действий российского руководства на Украине, о чем позже вспоминал в своих мемуарах. По утверждению Салливана, россиянин переходил даже на крик с элементами брани, но после чего быстро в спокойной атмосфере мог перейти к обсуждению других тем.
В декабре 2022 г. в интервью ТАСС Дарчиев называл среди условий старта переговоров о гарантиях безопасности с Украиной и Западом прекращение поставок оружия Киеву и его финансирования, вывод с территории Украины западных военных, наемников и инструкторов и признание определенных Россией «реалий на земле».
Должность Коултер можно считать профильной для возможности подобных переговоров, что говорит о серьезном подходе новой администрации Белого дома к переговорам с Россией, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады им. Г.А. Арбатова Павел Кошкин. Он подчеркнул, что Коултер имеет богатый опыт и еще в президентство Байдена занималась российским и центральноевропейским направлением, что говорит и о частичной преемственности в подходах властей США.
В подготовке статьи принимали участие Людмила Чернова и Нурлан Гасымов