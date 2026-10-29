Путин: РФ заинтересована в переносе производств в Африку
Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия – Африка».
По словам президента, обозначенные участниками мероприятия приоритеты – инвестиции, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика, образование и доступ к рынкам – соответствуют интересам России в условиях санкций против российской экономики.
«Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны. Взаимный интерес. Важно только, чтобы эти решения с вашей стороны были всегда суверенными, вложения – надежными и защищенными, и чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры», – заявил Путин.
Российский лидер также отметил, что инвестиционный потенциал российских компаний достаточно высок. Он подчеркнул, что возможности для развития экономического сотрудничества с африканскими государствами требуют дальнейшей проработки.
В ходе своего выступления Путин также заявил, что Россия ведет бизнес с африканскими станами на равных, а не пытается выкачать из них ресурсы в духе колониализма.
26 октября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на введенные против нее более 30 000 санкций. По его словам, санкции негативно влияют на благосостояние населения разных стран, уровень жизни и мировую продовольственную безопасность.
14 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что против России введено 35 480 санкций. По его оценке, ограничения наносят ущерб прежде всего европейским государствам, а также США и другим странам, участвующим в санкционной политике.