Путин: РФ заинтересована в переносе производств в Африку

«Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны. Взаимный интерес. Важно только, чтобы эти решения с вашей стороны были всегда суверенными, вложения – надежными и защищенными, и чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры», – заявил Путин.