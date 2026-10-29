Путин призвал обеспечить свободу судоходства во всех регионах мира
Необходимо обеспечить соблюдение норм международного морского права и свободу судоходства во всех регионах мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка», обращаясь к президенту Коморских Островов Азали Ассумани.
Путин подчеркнул, что соблюдение международных правил и обеспечение беспрепятственного морского сообщения должны распространяться во всем мире.
28 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф аз-Зайяни обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность возобновления переговоров между США и Ираном. В ходе телефонного разговора стороны отметили необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем важнейшее значение для мировой экономики.
26 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что дальнейшая эскалация конфликта между США и Ираном грозит потерей контроля над ситуацией на Ближнем Востоке. Он призвал восстановить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом.
На встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом 21 октября Путин заявил о готовности России оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Ирана. 19 октября Лавров говорил, что Россия приветствует стремление Тегерана решить разногласия дипломатическим путем и выступает за восстановление свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.