Путин призвал обеспечить свободу судоходства во всех регионах мира

На встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом 21 октября Путин заявил о готовности России оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Ирана. 19 октября Лавров говорил, что Россия приветствует стремление Тегерана решить разногласия дипломатическим путем и выступает за восстановление свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.