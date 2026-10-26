Гутерриш: эскалация между США и Ираном может выйти из-под контроля
Дальнейшая эскалация конфликта между США и Ираном грозит потерей контроля над ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсети X во время визита в Каир.
«Нам необходимы максимальная сдержанность и дипломатические решения. Если бряцание оружием, которое мы сейчас наблюдаем, перерастет в масштабную взаимную эскалацию, ситуация в регионе может выйти из-под контроля», – предупредил генсек ООН.
Гутерриш положительно оценил посредническую роль Египта в создании условий для переговоров Вашингтона и Тегерана. Он призвал восстановить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом.
26 октября телеканал CNN сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента США Дональда Трампа провести совместную военную операцию против Ирана до израильских выборов 27 октября. По данным телеканала, Трамп не согласился с этим предложением, однако стороны рассматривают возможность новых ударов после промежуточных выборов в США 3 ноября.
23 октября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре, подводным кабелям и центрам обработки данных в странах Персидского залива в случае возобновления атак США и Израиля. По его словам, Тегеран готов к новому этапу вооруженного противостояния.