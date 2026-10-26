Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,086+0,18%USBN0,122+1,07%UTAR9,01-0,55%IMOEX2 487,98+0,95%RTSI973,16+0,94%RGBI111,89+0,08%RGBITR773,92+0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Гутерриш: эскалация между США и Ираном может выйти из-под контроля

Анна Виноградова
dpa / picture-alliance / ТАСС
dpa / picture-alliance / ТАСС

Дальнейшая эскалация конфликта между США и Ираном грозит потерей контроля над ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсети X во время визита в Каир.

«Нам необходимы максимальная сдержанность и дипломатические решения. Если бряцание оружием, которое мы сейчас наблюдаем, перерастет в масштабную взаимную эскалацию, ситуация в регионе может выйти из-под контроля», – предупредил генсек ООН.

Гутерриш положительно оценил посредническую роль Египта в создании условий для переговоров Вашингтона и Тегерана. Он призвал восстановить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом.

26 октября телеканал CNN сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента США Дональда Трампа провести совместную военную операцию против Ирана до израильских выборов 27 октября. По данным телеканала, Трамп не согласился с этим предложением, однако стороны рассматривают возможность новых ударов после промежуточных выборов в США 3 ноября.

23 октября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре, подводным кабелям и центрам обработки данных в странах Персидского залива в случае возобновления атак США и Израиля. По его словам, Тегеран готов к новому этапу вооруженного противостояния.

Читайте также:США и Иран не в состоянии договориться о деэскалации на море