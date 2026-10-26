CNN: Трамп отказал Нетаньяху в новой атаке на Иран до выборов в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану до израильских выборов, которые пройдут 27 октября. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников и источник в службе безопасности Израиля.
«Нетаньяху действительно хотел и пытался убедить Трампа в необходимости проведения совместной операции в Иране до выборов, но Трамп не дал своего согласия», – сообщил собеседник телеканала.
По словам источника, одна из причин отказа состоит в том, что начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил американскому генералу Дэну Кейну об угрозе срыва выборов и их переносе вследствие атаки на Иран. CNN отметил, что Израиль отложил планы по нанесению дополнительных ударов в ближайшей перспективе, но готовится к возможным совместным операциям с Вашингтоном после промежуточных выборов в США.
23 октября секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран готов к новому витку вооруженного конфликта с США и Израилем и в случае возобновления боевых действий количество жертв у противника в «десятки раз превысит» потери предыдущих месяцев.
8 октября Трамп сообщил, что США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, если через Ормузский пролив продолжатся поставки нефти. Он отметил, что Вашингтон ведет с Тегераном «продуктивные дискуссии».