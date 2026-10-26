CNN: Трамп отказал Нетаньяху в новой атаке на Иран до выборов в Израиле

По словам источника, одна из причин отказа состоит в том, что начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил американскому генералу Дэну Кейну об угрозе срыва выборов и их переносе вследствие атаки на Иран. CNN отметил, что Израиль отложил планы по нанесению дополнительных ударов в ближайшей перспективе, но готовится к возможным совместным операциям с Вашингтоном после промежуточных выборов в США.