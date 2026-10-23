Новое масштабное нападение США и Израиля на Иран возможно после выборов

Иран готов к новому витку вооруженного конфликта с США и Израилем, и в случае возобновления боевых действий количество жертв у противника в «десятки раз превысит» потери предыдущих месяцев. Об этом заявил секретарь высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Мохсен Резаи интернет-изданию Drop Site. По его словам, американцы по-прежнему обладают ценными активами в регионе, в частности центрами обработки данных и подводными интернет-кабелями. Кроме этого он не исключил новых атак по энергетической инфраструктуре государств Персидского залива. Эти заявления прозвучали на фоне публикаций в западных СМИ о готовящейся американо-израильской военной операции после окончания промежуточных выборов в конгресс 3 ноября.