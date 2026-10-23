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Главная / Политика /

Новое масштабное нападение США и Израиля на Иран возможно после выборов

Оно будет намного кровопролитней, чем в предыдущие атаки
Нурлан Гасымов
США разместили в зоне Персидского залива порядка 60&nbsp;000 военных
США разместили в зоне Персидского залива порядка 60 000 военных / Ed Ou / REUTERS

Иран готов к новому витку вооруженного конфликта с США и Израилем, и в случае возобновления боевых действий количество жертв у противника в «десятки раз превысит» потери предыдущих месяцев. Об этом заявил секретарь высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Мохсен Резаи интернет-изданию Drop Site. По его словам, американцы по-прежнему обладают ценными активами в регионе, в частности центрами обработки данных и подводными интернет-кабелями. Кроме этого он не исключил новых атак по энергетической инфраструктуре государств Персидского залива. Эти заявления прозвучали на фоне публикаций в западных СМИ о готовящейся американо-израильской военной операции после окончания промежуточных выборов в конгресс 3 ноября.

Как отметил Резаи, новый виток военного противостояния будет иметь более кровопролитный характер для американской стороны, так как иранское руководство осведомлено о характере размещения войск США в странах Ближнего Востока. «На предыдущих этапах мы не задействовали весь наш военный потенциал, а использовали средства, исходя из характера интенсивности боевых действий. Теперь мы готовы применить новые возможности», – добавил он.

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