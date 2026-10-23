Иран пригрозил ударами по дата-центрам в Персидском заливе
Иран нанесет удары по нефтяной инфраструктуре, подводным кабелям, центрам обработки данных и объектам искусственного интеллекта (ИИ) в семи странах Персидского залива, если США и Израиль возобновят атаки. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, передает The Guardian.
Резаи заявил, что экономическая инфраструктура, поддерживающая военные операции против Ирана, не должна оставаться вне зоны возможных ответных ударов. Советник спикера иранского парламента Мохаммеда Галибафа Мехди Мохаммади, в свою очередь, утверждает, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в принципе договорились о новом нападении, однако не могут гарантировать его успешный исход.
По словам Мохаммади, Тегеран рассматривает возможное возобновление боевых действий как экзистенциальную угрозу. Он предупредил, что следующий конфликт может оказаться продолжительнее и охватить более обширную территорию, чем рассчитывают противники Ирана. Как отмечает The Guardian, способность Тегерана проводить подобные операции, а также возможная неофициальная помощь со стороны Китая или России могут повлиять на решение Вашингтона о возобновлении военных действий.
По сообщениям американских СМИ, военные советники США подготовили перечень потенциальных целей для новой совместной операции против Ирана. Нападение может состояться после промежуточных выборов в США 3 ноября.
19 октября представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил, что Иран готов заключать с арабскими государствами соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и выступает за развитие дружественных отношений с соседями. Представитель КСИРа также выразил мнение, что государства региона пришли к выводу о неэффективности присутствия американских военных баз. По его словам, об этом свидетельствует Мекканский пакт.
7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против любой из стран-участниц. Договор о совместной обороне предусматривает сотрудничество в обмене разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности. 23 августа глава информагентства парламента страны Мехди Рахими заявил, что Иран получил официальное приглашение присоединиться к Мекканскому оборонному пакту.