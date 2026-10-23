Иран пригрозил ударами по дата-центрам в Персидском заливе

По словам Мохаммади, Тегеран рассматривает возможное возобновление боевых действий как экзистенциальную угрозу. Он предупредил, что следующий конфликт может оказаться продолжительнее и охватить более обширную территорию, чем рассчитывают противники Ирана. Как отмечает The Guardian, способность Тегерана проводить подобные операции, а также возможная неофициальная помощь со стороны Китая или России могут повлиять на решение Вашингтона о возобновлении военных действий.