Саудовская Аравия, Пакистан и Турция создали оборонный альянс

Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против любой из стран-участниц. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Пакистана, выложенном в соцсети X.