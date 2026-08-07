Саудовская Аравия, Пакистан и Турция создали оборонный альянс
Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против любой из стран-участниц. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Пакистана, выложенном в соцсети X.
«Соглашение направлено на усиление коллективного сдерживания любого акта агрессии и предусматривает, что любая вооруженная атака на одно из трех государств будет рассматриваться как нападение на все», – говорится в заявлении.
Договор о совместной обороне предусматривает сотрудничество в обмене разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности.
17 сентября 2025 г. наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф заключили оборонный договор. Соглашение предусматривает коллективный ответ на агрессию против любого из государств-участников. Документ был подписан по итогам визита пакистанского премьера в Саудовскую Аравию.