КСИР: Иран готов заключить соглашения о безопасности с арабскими странами
Иран готов заключать с арабскими государствами соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и выступает за развитие дружественных отношений с соседями. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, передает агентство Tasnim.
Представитель КСИР также выразил мнение, что государства региона пришли к выводу о неэффективности присутствия американских военных баз. По его словам, об этом свидетельствует Мекканский пакт.
23 августа глава информагентства парламента страны Мехди Рахими заявил, что Иран получил официальное приглашение присоединиться к Мекканскому оборонному пакту. По его словам, сейчас соглашение находится на рассмотрении у руководства Исламской Республики. Он также подчеркнул, что создание зонтика безопасности над регионом, к которому Иран давно стремится, стало бы победой для страны.
7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против любой из стран-участниц. Договор о совместной обороне предусматривает сотрудничество в обмене разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности.
На следующий день глава МИД Турции Хакан Фидан сравнил Мекканское соглашение о защите с пятой статьей НАТО. По его словам, соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном предусматривает аналогичный механизм взаимных обязательств в сфере безопасности.