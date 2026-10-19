Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,373-0,7%MGTS1 428+0,42%UTAR8,78+0,92%IMOEX2 430+0,16%RTSI915,48+0,16%RGBI111,75-0,12%RGBITR771,18-0,02%
Главная / Политика /

КСИР: Иран готов заключить соглашения о безопасности с арабскими странами

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

Иран готов заключать с арабскими государствами соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и выступает за развитие дружественных отношений с соседями. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, передает агентство Tasnim.

Представитель КСИР также выразил мнение, что государства региона пришли к выводу о неэффективности присутствия американских военных баз. По его словам, об этом свидетельствует Мекканский пакт.

23 августа глава информагентства парламента страны Мехди Рахими заявил, что Иран получил официальное приглашение присоединиться к Мекканскому оборонному пакту. По его словам, сейчас соглашение находится на рассмотрении у руководства Исламской Республики. Он также подчеркнул, что создание зонтика безопасности над регионом, к которому Иран давно стремится, стало бы победой для страны.

7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против любой из стран-участниц. Договор о совместной обороне предусматривает сотрудничество в обмене разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности.

На следующий день глава МИД Турции Хакан Фидан сравнил Мекканское соглашение о защите с пятой статьей НАТО. По его словам, соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном предусматривает аналогичный механизм взаимных обязательств в сфере безопасности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте