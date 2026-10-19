КСИР: Иран готов заключить соглашения о безопасности с арабскими странами

23 августа глава информагентства парламента страны Мехди Рахими заявил, что Иран получил официальное приглашение присоединиться к Мекканскому оборонному пакту. По его словам, сейчас соглашение находится на рассмотрении у руководства Исламской Республики. Он также подчеркнул, что создание зонтика безопасности над регионом, к которому Иран давно стремится, стало бы победой для страны.