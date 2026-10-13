США и Иран не в состоянии договориться о деэскалации на море

США и Иран не в состоянии договориться о деэскалации на мореРасширение географии и рост числа ударов снова сокращают трафик углеводородов
Непродолжительное затишье в районе Персидского залива в очередной раз завершилось новыми ударами по торговым судам в районе Ормузского пролива. На фоне переговорного тупика США и Иран могут начать новый раунд активных военных действий после окончания выборов в конгресс
США приняли лишь некоторые условия плана Ирана для возобновления американо-иранских переговоров и открытия Ормузского пролива. Об этом поздно вечером 11 октября написал на странице в соцсети Х секретарь совета безопасности Ирана Мохсен Резаи без уточнения деталей. Но этого, по его словам, недостаточно и Тегеран не согласится с довоенным режимом работы международного морского маршрута.
Позже в интервью иранскому информационному агентству IRNA Резаи уточнил, что за счет контроля над Ормузским проливом Тегеран сможет зарабатывать «огромные деньги», а также будто бы обеспечить безопасность всего Персидского залива. Секретарь совбеза пригрозил ударами по дорогостоящим интернет-кабелям, центрам обработки данных и искусственного интеллекта в регионе, если американцы попытаются изменить этот порядок и возобновят против Ирана боевые действия.
Тегеран через посредников передал Вашингтону семь условий для открытия Ормузского пролива в середине сентября. План предусматривает разблокировку транспортного маршрута в течение недели при условии, что Вашингтон снимет морскую блокаду иранского побережья, отменит санкции на продажу иранской нефти, а Израиль начнет соблюдать режим прекращения огня в том числе в Ливане. После этого иранцы будут готовы возобновить переговоры с американцами по другим вопросам, писало агентство Tasnim со ссылкой на источники.
Однако к концу того же месяца американский президент Дональд Трамп отклонил предложенный иранцами план, поскольку, по его мнению, Иран в конфликте с США терпит «сокрушительное поражение», а документ неприемлем для американской стороны. Затем 2 октября в интервью изданию Time он допустил возобновление американских атак на Исламскую Республику после завершения промежуточных выборов, намеченных на 3 ноября. Вскоре газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников написала о подготовке Пентагоном по поручению президента вариантов американского удара по иранским объектам. По данным издания, потенциальными целями могут стать иранские ракеты, беспилотники, энергетические объекты, а также командные пункты и штабы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Вероятность возобновления боевых действий между США и Ираном после американских промежуточных выборов высока, полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. По его словам, Трамп никогда не отказывался от своей военной авантюры, а итоги голосования вряд ли окажут серьезное воздействие на позицию президента по этому вопросу. «Принимаемые конгрессом резолюции с требованием прекратить боевые действия носят рекомендательный характер и при всем желании не смогут остановить Белый дом», – добавил эксперт.
После выборов у Трампа исчезнет серьезный ограничитель для его внешнеполитических акций на Ближнем Востоке в лице американских избирателей, говорит младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. С другой стороны, после голосования конгресс с высокой вероятностью перейдет под контроль демократов, что существенно усложнит Белому дому возможность вести боевые действия, допустил эксперт: «Оценить степень готовности иранской армии пока сложно. Тем не менее с учетом опыта предыдущих лет военные возможности Ирана вполне соответствуют имеющимся ресурсам».
Обмен угрозами иранскими и американскими должностными лицами происходит на фоне очередного обострения в зоне Ормузского пролива после непродолжительного затишья, а также в районе Баб-эль-Мандебского пролива между Саудовской Аравией и дружественной Ирану группировкой хуситов в Йемене. 10 октября американский истребитель точным ударом в Оманском заливе вывел из строя коммерческое судно M/V Ocean Molica под панамским флагом. Как передает Центральное командование США (CENTCOM), американцы открыли огонь по кораблю после того, как его экипаж проигнорировал предупреждения и попытался прорвать иранскую морскую блокаду.
На следующий день пресс-служба КСИР сообщила о подрыве на морской мине в Ормузском проливе танкера, перевозившего 750 000 барр. сырой нефти, после чего на борту начался сильный пожар. В военном ведомстве добавили, что этот корабль пытался пройти по несанкционированному маршруту, несмотря на предупреждения иранских военных.
Как пишет Financial Times, атаки на торговые суда в очередной раз привели к резкому сокращению грузоперевозок в Ормузском проливе. При этом в первых числах октября торговая платформа Kpler сообщала о превышении показателей довоенного экспорта ближневосточной нефти по этому маршруту на уровне 19,5–22,5 млн барр./сутки против примерно 18 млн барр.
США и Иран при посредничестве Омана подписали меморандум о взаимопонимании в середине июня с целью прекращения военного противостояния и возобновления американо-иранских переговоров в течение 60 дней. Однако уже в июле стороны возобновили обмен ударами, а Вашингтон повторно ввел морскую блокаду иранского побережья.
Договориться Вашингтону и Тегерану мешают несовместимые позиции по большинству вопросов, требующих урегулирования, – статусу Ормузского пролива, ядерной программе, американским антииранским санкциям напомнил Юрк. Взаимным уступкам мешает полная утрата доверия между сторонами, вызванная неоднократным развязыванием США боевых действий против Ирана в разгар переговоров, из-за чего Тегеран воспринимает диалог как американскую «дымовую завесу», заметил политолог.
Ни одна из сторон по-прежнему не готова идти на уступки, соглашается Васькин. С одной стороны, в ближневосточном конфликте Тегеран воспринимает себя жертвой американской агрессии, поэтому требует от Вашингтона реалистичных гарантий соблюдения соглашений. С другой – администрация Трампа больше заинтересована в достижении военной победы, а не в деэскалации насилия, уверен эксперт.
В случае военной эскалации боевые действий, вероятно, перейдут в более разрушительную фазу, чем было прежде, предупредил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Теоретически американская армия может начать массированный удар по иранским объектам энергетики, а Тегеран в ответ – по нефтегазовой промышленности и критическим важным секторам экономики региональных союзников США, допустил аналитик: «В Иране уже готовятся к этому сценарию и, судя по всему, проводят крупные военные учения с применением ракет, ПВО и авиации».