США и Иран не в состоянии договориться о деэскалации на море

Однако к концу того же месяца американский президент Дональд Трамп отклонил предложенный иранцами план, поскольку, по его мнению, Иран в конфликте с США терпит «сокрушительное поражение», а документ неприемлем для американской стороны. Затем 2 октября в интервью изданию Time он допустил возобновление американских атак на Исламскую Республику после завершения промежуточных выборов, намеченных на 3 ноября. Вскоре газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников написала о подготовке Пентагоном по поручению президента вариантов американского удара по иранским объектам. По данным издания, потенциальными целями могут стать иранские ракеты, беспилотники, энергетические объекты, а также командные пункты и штабы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).