Он отметил, что на данный момент в регионе создается медико-социальный кластер. По словам губернатора, в центре ветераны спецоперации могут получить лечение и пройти реабилитацию, записаться на консультации по юридическим вопросам, а также обратиться за социальной поддержкой и трудовой адаптацией.