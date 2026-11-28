Путин встретился с губернатором Архангельской области Цыбульским
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в ходе рабочего визита в Северо-Западный федеральный округ. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Вместе с Ростехом, ЦИТО [Центр инноваций в травматологии и ортопедии] создали Центр высокотехнологичного протезирования. Он уже начал работать, первые ребята [ветераны спецоперации] уже получили высокотехнологичные современные протезы», – сказал Цыбульский в ходе встречи.
Он отметил, что на данный момент в регионе создается медико-социальный кластер. По словам губернатора, в центре ветераны спецоперации могут получить лечение и пройти реабилитацию, записаться на консультации по юридическим вопросам, а также обратиться за социальной поддержкой и трудовой адаптацией.
В ходе встречи обсуждались и другие вопросы. Цыбульский сообщил, что поток туристов в регион составляет приблизительно 55 000 человек, а в области проходит реставрация объектов Русской православной церкви, гостиничных комплексов, построенных в 19 веке, а также коммунальной инфраструктуры.
27 ноября российский лидер прибыл в Архангельскую область. В Северодвинске Путин провел совещание по вопросу развития группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России. Также он принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь».