«Стратегия и тактика боевых действий на море, в том числе и подводных сил, меняется. Поэтому наряду со строительством новых подводных лодок разного типа важно совершенствовать их вооружение и, прежде всего, планомерно улучшать тактико-технические характеристики высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).