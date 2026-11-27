Путин призвал улучшать характеристики высокоточного оружия
Вместе со строительством подводных лодок необходимо усовершенствовать тактико-технические характеристики высокоточного оружия. Об этом на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России заявил президент Владимир Путин.
«Стратегия и тактика боевых действий на море, в том числе и подводных сил, меняется. Поэтому наряду со строительством новых подводных лодок разного типа важно совершенствовать их вооружение и, прежде всего, планомерно улучшать тактико-технические характеристики высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Путин добавил, что необходимо активнее внедрять новые технологии, а также использовать конструкторские и инженерные решения. По его словам, Россия продолжит выделять значительные средства на развитие ВМФ, однако использовать их необходимо рационально, концентрируясь на приоритетных направлениях.
Совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России проходит 27 ноября в рамках визита Путина в Северодвинск. До этого он посетил церемонию первого поднятия военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь».