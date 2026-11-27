Эксперты ВОЗ и России обсуждают продление детского возраста до 21 года
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и российские специалисты обсуждают возможность продления детского возраста с 18 до 21 года. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России, декан факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Юрий Зинченко.
«Вопрос уже стоит о том, что давайте все-таки подумаем, возможно, в условиях цифровизации оно [детство] может заканчиваться и в 21», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При этом Зинченко подчеркнул, что сам не является сторонником такого предложения. По словам специалиста, цифровые навыки и компетенции, которые ребенок приобретает в процессе взросления, не всегда позволяют ему справляться с конкретными задачами взрослой жизни.
В марте 2025 г. министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал идею увеличения верхней границы молодежного возраста до 44 лет, назвав такое предложение рациональным.
Согласно новой классификации ВОЗ, к молодежи теперь будут относиться люди в возрасте от 18 до 44 лет, в то время как лица в возрасте от 45 до 59 лет будут считаться людьми среднего возраста.