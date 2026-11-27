В 2024 г. Google получила разрешение на строительство трех зданий, однако впоследствии пересмотрела проект. Компания намеревалась возвести два здания, площадь одного из которых должна была составить 3 га. Кроме того, Google планировала заменить воздушную систему охлаждения оборудования на водяную с забором воды из реки Самбра.