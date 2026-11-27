В Бельгии остановили строительство дата-центра Google
Власти бельгийского региона Валлония распорядились приостановить строительство центра обработки данных (ЦОД) американской компании Google в коммуне Эзо-Прель из-за нарушения условий разрешения на строительство. Об этом сообщает агентство Belga.
В 2024 г. Google получила разрешение на строительство трех зданий, однако впоследствии пересмотрела проект. Компания намеревалась возвести два здания, площадь одного из которых должна была составить 3 га. Кроме того, Google планировала заменить воздушную систему охлаждения оборудования на водяную с забором воды из реки Самбра.
В августе 2026 г. региональные власти отказались согласовать изменения, однако компания продолжила строительство. Во время проверки 26 ноября на площадке находились около 300 рабочих.
Google обжаловала решение региональных властей в Государственном совете Бельгии. Рассмотрение жалобы назначено на 7 января 2027 г., сообщает RTBF. В компании заявили, что намерены поддерживать открытый и конструктивный диалог с региональным правительством и экспертами по вопросам инвестиций в Валлонию.
В июле Alphabet (материнская компания Google) повысила прогноз капитальных затрат на 2026 г. со $180–190 млрд до $195–205 млрд. Эти расходы включают инвестиции в строительство дата-центров, закупку серверов и специализированных процессоров, а также развитие энергетической инфраструктуры.
В мае стало известно о переговорах Alphabet со SpaceX о запуске орбитальных дата-центров. Google изучает возможность создания сети спутников на солнечной энергии для выполнения вычислительных задач искусственного интеллекта.