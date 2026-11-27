СФ одобрил повышение страхового возмещения по долгосрочным вкладам
Совет Федерации одобрил закон об увеличении с 1 января 2027 г. максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам сроком более трех лет с 1,4 млн до 2 млн руб. Документ направлен на повышение привлекательности долгосрочных сбережений для граждан.
До 2 млн руб. также увеличится размер страхового возмещения по вкладам сроком от одного года до трех лет, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами. Ранее лимит возмещения по таким вкладам сроком от трех лет был повышен до 2,8 млн руб.
Закон также предусматривает трехкратное увеличение страхового возмещения по счетам эскроу – с 10 млн до 30 млн руб. Такие счета используются при покупке и продаже недвижимости, расчетах по договорам долевого строительства и строительного подряда. Страховое возмещение будет рассчитываться отдельно по каждому счету.
Кроме того, вводятся дифференцированные базовые ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов. Для долгосрочных вкладов предельная ставка составит 0,125%, для счетов эскроу – 0,05%, для валютных вкладов – 0,375%, для остальных рублевых вкладов – 0,15% расчетной базы.
18 ноября Госдума приняла закон в третьем чтении. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков тогда отметил, что привлечение банками долгосрочных средств позволит расширить кредитование предприятий и финансирование инвестиционных проектов.