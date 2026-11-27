До 2 млн руб. также увеличится размер страхового возмещения по вкладам сроком от одного года до трех лет, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами. Ранее лимит возмещения по таким вкладам сроком от трех лет был повышен до 2,8 млн руб.