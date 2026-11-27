«Сбер» представил систему защиты от кибератак с использованием ИИ
«Сбер» разработал систему MARS для выявления уязвимостей и защиты организаций от атак с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС «Вести» сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов на конференции AI Journey.
По его словам, современные модели ИИ позволяют злоумышленникам проводить кибератаки эффективнее. Для противодействия таким угрозам необходимы защитные решения, также основанные на ИИ.
Он отметил, что MARS создана на базе мультиагентных атакующих решений. Она позволяет обнаруживать уязвимости и одновременно защищать от них технологические системы. Кроме того, эффективность антифрод-системы «Сбера» достигла 99,99%, добавил Кузнецов.
26 ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия фиксирует кратный рост числа инцидентов в мире с использованием ИИ. По его словам, искусственный интеллект может стать еще более мощным оружием в руках человека, в том числе в военной сфере.
12 октября «Ведомости» со ссылкой на исследование Positive Technologies писали, что в III квартале 2026 г. количество попыток вторжений с использованием ИИ выросло примерно в 5 раз относительно II квартала 2026 г. и достигло 1,7 млн. В результате доля атак с использованием ИИ в общем объеме угроз выросла с 1,1 до 5,6%.