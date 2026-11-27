СФ одобрил повышение НДФЛ на пассивные доходы россиян до 22%
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий распространение общей прогрессивной шкалы НДФЛ на пассивные доходы граждан. Документ входит в бюджетный пакет и направлен на повышение устойчивости бюджетной системы России.
Вместо действующих ставок в размере 13% и 15% к пассивным доходам будет применяться пятиступенчатая шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22%.
Изменения затронут дивиденды, проценты по банковским вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и долей участия в компаниях, а также доходы по договорам страхования и дарения.
По оценке Минфина, изменения затронут не более 6% населения, или около 4 млн граждан. Для денежного довольствия участников спецоперации и северных надбавок сохранятся ставки в размере 13% и 15%. Порядок определения не облагаемой налогом суммы процентов по вкладам также останется прежним.
24 ноября Госдума приняла закон в третьем чтении. С 2027 г. банки получат право самостоятельно рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентных доходов по вкладам.
13 ноября Минфин предложил скорректировать механизм налогообложения вкладов. В течение 2027 г. банки будут удерживать налог по ставке 13%, а ФНС по итогам года – доначислять его в соответствии с прогрессивной шкалой.