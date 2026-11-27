По оценке Минфина, изменения затронут не более 6% населения, или около 4 млн граждан. Для денежного довольствия участников спецоперации и северных надбавок сохранятся ставки в размере 13% и 15%. Порядок определения не облагаемой налогом суммы процентов по вкладам также останется прежним.