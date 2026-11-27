В начале августа министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил в интервью телеканалу AHaber, что решение Турции о строительстве газопровода «Турецкий поток», принятое в 2016 г. совместно с Россией, – стратегически важное. По его оценке, эта инфраструктура сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости турецкой энергосистемы в последние годы. Байрактар отметил, что энергобезопасность Турции оставалась защищенной даже в условиях крупных международных кризисов.