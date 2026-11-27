Новак: РФ готова содействовать Турции как региональному центру энерготорговли
Россия готова содействовать развитию Турции в качестве регионального центра торговли энергоресурсами. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Турция сегодня уже играет важную роль в транзите энергетических ресурсов, и мы готовы содействовать становлению Турции как регионального центра энергетической торговли», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Новак отметил, что энергетика остается опорой экономических связей двух стран. По его словам, Россия добросовестно выполняет обязательства по поставкам газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию, надежно работают газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток», развивается сотрудничество в электроэнергетике.
В начале августа министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил в интервью телеканалу AHaber, что решение Турции о строительстве газопровода «Турецкий поток», принятое в 2016 г. совместно с Россией, – стратегически важное. По его оценке, эта инфраструктура сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости турецкой энергосистемы в последние годы. Байрактар отметил, что энергобезопасность Турции оставалась защищенной даже в условиях крупных международных кризисов.