Венгрия выступила против выделения Украине 100 млрд евро из бюджета ЕС
Венгрия не согласна с предложением выделить Украине до 100 млрд евро в рамках семилетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 гг. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам переговоров европейских лидеров в Брюсселе, сообщает венгерское информагентство MTI.
По словам Мадьяра, Будапешт не может согласиться с требованием увеличить финансовую поддержку Киева на основании централизованных директив в условиях сложной бюджетной ситуации в самой Венгрии.
Премьер обратил внимание, что республика может получить из нового бюджета ЕС 32–34 млрд евро, тогда как Украине предлагается выделить до 100 млрд евро. Мадьяр также подчеркнул, что Венгрия намерена самостоятельно определять, какие медицинские и энергетические проекты на Украине финансировать.
21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета ЕС. По сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии расходы сократили на 10% до 1,78 трлн евро. При этом объем предусмотренной помощи Украине остался неизменным.
24 ноября Мадьяр заявил об отказе Венгрии участвовать в предоставлении Украине дополнительного кредита на 45 млрд евро. Он предложил выделить средства силами отдельных стран Евросоюза.
27 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что лидеры ЕС намерены согласовать семилетний бюджет до конца 2026 г. Он также заявил о необходимости участия всех 27 стран объединения в оказании помощи Украине.