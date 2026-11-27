Премьер обратил внимание, что республика может получить из нового бюджета ЕС 32–34 млрд евро, тогда как Украине предлагается выделить до 100 млрд евро. Мадьяр также подчеркнул, что Венгрия намерена самостоятельно определять, какие медицинские и энергетические проекты на Украине финансировать.