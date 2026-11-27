Жительница Волновахи по заданию кураторов переехала в Донецк. Там она вела наблюдение за сотрудником одного из силовых ведомств и через WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) передавала украинской стороне информацию о его передвижениях и автомобилях. Для убийства военнослужащего противник задействовал три ударных дрона «Баба-яга» с самодельными взрывными устройствами фугасно-зажигательного действия. Беспилотники подавлены системой РЭБ и обезврежены взрывотехниками ФСБ.