ФСБ задержала в ДНР россиянку за подготовку теракта против военного
Сотрудники ФСБ задержали в ДНР 29-летнюю россиянку, причастную к подготовке теракта против высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Жительница Волновахи по заданию кураторов переехала в Донецк. Там она вела наблюдение за сотрудником одного из силовых ведомств и через WhatsApp
Также установлено, что задержанная через Telegram связалась с украинскими спецслужбами и передавала данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в Волновахском и Мариупольском муниципальных образованиях. Возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Суд арестовал девушку.
26 ноября ФСБ сообщила, что предотвратила теракт против российского военнослужащего и членов его семьи в Сочи. К преступлению пытались привлечь местную жительницу 1955 года рождения, которая в июне 2026 г. лишилась крупной суммы денег в результате мошенничества. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и пообещали женщине вернуть деньги в обмен на содействие.