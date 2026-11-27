Более 800 000 граждан Узбекистана работают в России
В России сейчас находятся 801 500 граждан Узбекистана с целью трудоустройства. При этом 56,7% из них пребывают в стране менее года, сообщили «РИА Новости» в Агентстве миграции при правительстве республики.
По данным электронной системы МВД Узбекистана, всего в России более 90 дней находятся 925 200 граждан страны.
В миграционном ведомстве уточнили, что многие узбекистанцы заняты на сезонных работах и регулярно возвращаются на родину. Это приводит к повторным въездам в Россию.
Согласно изученной «РИА Новости» российской статистике, за январь – сентябрь граждане Узбекистана въехали в РФ с целью трудоустройства более 1,5 млн раз. Они составили большинство среди иностранцев, прибывавших в страну для работы. При этом число таких въездов за год сократилось на 13%.
В октябре «Ведомости» на основе статистики МВД России подсчитали, что иностранным гражданам было выдано около 215 300 разрешений на работу, что на 21% больше аналогичного периода 2025 г. В этом году больше всего разрешений на работу было выдано в Центральном (68 500), Дальневосточном (58 500) и Северо-Западном (54 900) федеральных округах. На них за девять месяцев пришлось почти 84,5% от всех выданных разрешений в стране. В 2026 г. главный поставщик рабочей силы в Россию – это страны Юго-Восточной Азии, в основном Индия и Вьетнам.