В октябре «Ведомости» на основе статистики МВД России подсчитали, что иностранным гражданам было выдано около 215 300 разрешений на работу, что на 21% больше аналогичного периода 2025 г. В этом году больше всего разрешений на работу было выдано в Центральном (68 500), Дальневосточном (58 500) и Северо-Западном (54 900) федеральных округах. На них за девять месяцев пришлось почти 84,5% от всех выданных разрешений в стране. В 2026 г. главный поставщик рабочей силы в Россию – это страны Юго-Восточной Азии, в основном Индия и Вьетнам.