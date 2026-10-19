Число выданных разрешений на работу для визовых иностранцев выросло на 20%

За январь – сентябрь этого года МВД выдало около 215 300 разрешений на работу иностранным гражданам. Это на 21% больше аналогичного периода 2025 г., подсчитали «Ведомости» на основе статистики ведомства, опубликованной в единой межведомственной информационно-статистической системе.