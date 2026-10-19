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Главная / Общество /

Число выданных разрешений на работу для визовых иностранцев выросло на 20%

Это соответствует общему курсу на более управляемую трудовую миграцию, говорят эксперты
Екатерина Дорофеева
Татьяна Акиншина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

За январь – сентябрь этого года МВД выдало около 215 300 разрешений на работу иностранным гражданам. Это на 21% больше аналогичного периода 2025 г., подсчитали «Ведомости» на основе статистики ведомства, опубликованной в единой межведомственной информационно-статистической системе.

Разрешения на работу выдаются иностранным гражданам, прибывающим из стран с визовым режимом въезда. Они действуют только в том регионе, для которого были оформлены.

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