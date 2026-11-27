Дипломаты эвакуировали из Газы почти 1300 россиян с октября 2023 года
С 2023 г. российские дипломаты поспособствовали эвакуации из сектора Газа почти 1300 соотечественников и их родственников. Об этом пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Юлия Овсянникова сообщила «РИА Новости».
По ее словам, на первом этапе эвакуация шла через территорию Египта с привлечением авиации МЧС РФ. Затем работа продолжилась в рамках вывозных мероприятий, организуемых израильскими властями через Иорданию.
«В общей сложности с октября 2023 г. усилиями МИДа и МЧС России при содействии ооновских агентств, а также российских благотворительных организаций сектор Газа смогли покинуть 1297 граждан России и их близких родственников из числа палестинцев», – сказала она.
Овсянникова отметила, что с начала эскалации обеспечение безопасности россиян в зоне боевых действий и содействие их безопасному выезду из анклава были и остаются главным приоритетом в работе дипломатов.
26 ноября Овсянникова говорила «РИА Новости», что россияне в секторе Газа продолжают обращаться к дипломатам за помощью в эвакуации. Сейчас решается вопрос о выезде из палестинского анклава трех граждан РФ.