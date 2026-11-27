Более 900 000 человек остались без света в День благодарения в США
Мощный шторм на востоке США оставил без электричества более 900 000 потребителей, вызвал наводнения в прибрежных районах и привел к перекрытию ряда автомобильных дорог и мостов, сообщает CNN.
Непогода охватила территорию от штата Миссури до Массачусетса. На побережье среднеатлантических штатов уровень воды достиг рекордных значений, в отдельных районах Среднего Запада прошли снегопады.
Из-за неблагоприятных погодных условий были отменены или задержаны сотни авиарейсов. Транспортные перебои пришлись на период повышенного пассажиропотока в связи с празднованием Дня благодарения.
Традиционный парад Macy’s в Нью-Йорке впервые в своей истории был перенесен. Его проведение запланировано на 28 ноября.
19 ноября министр энергетики США Крис Райт издал экстренное распоряжение для снижения риска перебоев с электроснабжением в среднеатлантическом регионе страны. По словам министра, меры направлены на повышение надежности электросетей независимо от погодных условий.
10 октября газета The Guardian сообщила, что из-за урагана «Исайяс» в США без электричества остались более 860 000 человек. Наиболее масштабные отключения произошли во Флориде, Алабаме и Джорджии.