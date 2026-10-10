Более 860 000 человек остались без электричества в США из-за урагана
В США более 860 000 человек остались без электричества из-за урагана «Исайяс», сообщила газета The Guardian.
По состоянию на 10:36 по британскому летнему времени (12:36 мск), в штате Флорида без электричества остались 436 745 человек, в штате Алабама – 316 366, в Джорджии – 87 334, в Вашингтоне – 6550, в Калифорнии – 4467, Техасе – 4404, в Огайо – 3827, в Айдахо – 1549. Тем не менее фиксируется ослабление урагана.
«Максимальная устойчивая скорость ветра снизилась до 35 миль в час (55 км/ч) с более сильными порывами. Сегодня прогнозируется медленное ослабление урагана, и ожидается, что Исайяс рассеется в воскресенье», – говорится в сообщении центра.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами (NHC), ураган дойдет до реки Теннесси. NHC ожидает, что наибольшие повреждения будут зафиксированы в южной Алабаме, на Флоридском полуострове и в юго-западной Джорджии (регионы могут пострадать из-за наводнений, вызванных сильными дождями). В южных Аппалачах возможны оползни.
В январе в результате мощного зимнего шторма и аномальных холодов в США погибли не менее 51 человека. Число погибших тогда продолжало расти по мере уточнения последствий стихии. В Луизиане и Теннесси подтверждено по восемь смертей, в Кентукки погибли 72-летняя женщина от переохлаждения и заключенный во время уборки снега. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявлял, что на улицах города найдены тела 10 человек.