Более 860 000 человек остались без электричества в США из-за урагана

В январе в результате мощного зимнего шторма и аномальных холодов в США погибли не менее 51 человека. Число погибших тогда продолжало расти по мере уточнения последствий стихии. В Луизиане и Теннесси подтверждено по восемь смертей, в Кентукки погибли 72-летняя женщина от переохлаждения и заключенный во время уборки снега. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявлял, что на улицах города найдены тела 10 человек.