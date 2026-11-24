В Эстонии оценили потери из-за закрытия границы с РФ
Муниципалитеты приграничных районов Эстонии могут ежегодно недополучать до 600 000 евро после закрытия границы с Россией, заявил премьер-министр республики Кристен Михал в интервью телерадиокомпании ERR.
«Сумма может показаться небольшой, но мы относимся к вопросу серьезно», – сказал Михал.
В течение двух недель министр по делам регионов Эстонии Хендрик Йоханнес Террас должен представить правительству пакет компенсационных мер для юго-восточных районов страны и уезда Ида-Вирумаа. Изначально министр оценивал необходимые расходы в несколько миллионов евро. Окончательная сумма будет зависеть от перечня мер поддержки.
Михал добавил, что власти пока не могут в полной мере оценить последствия закрытия границы для рынка труда. В частности, может потребоваться перевод части сотрудников таможенной службы в подразделения МВД.
20 ноября правительство Эстонии приняло решение закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на полгода. Таллин объяснил ограничения соображениями безопасности после предполагаемой попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которой эстонские власти обвиняют Москву.
23 ноября МИД России выразил протест Эстонии. В ведомстве назвали обвинения Таллина бездоказательными и предупредили о негативных последствиях закрытия границы для экономики республики.