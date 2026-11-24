В течение двух недель министр по делам регионов Эстонии Хендрик Йоханнес Террас должен представить правительству пакет компенсационных мер для юго-восточных районов страны и уезда Ида-Вирумаа. Изначально министр оценивал необходимые расходы в несколько миллионов евро. Окончательная сумма будет зависеть от перечня мер поддержки.