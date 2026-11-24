Путин назначил Никитина спецпредставителем по коридору «Север – Юг»
Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Андрея Никитина специальным представителем главы государства по развитию международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». Указ опубликован на портале правовой информации.
Тем же документом президент освободил от этой должности Виталия Савельева. Указ вступает в силу со дня подписания.
22 октября Никитин был назначен заместителем председателя правительства, курирующим транспортную отрасль. 19 октября премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Никитина. 7 июля 2025 г. после отставки Романа Старовойта Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. На следующий день его кандидатуру поддержали 408 депутатов Госдумы – против и воздержавшихся не было. После голосования президент подписал указ о назначении Никитина министром.
28 сентября российский президент освободил Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Госдумы IX созыва. Савельев курировал транспортную отрасль, включая работу Минтранса, Росавиации и других профильных ведомств. 30 сентября он стал заместителем председателя нижней палаты парламента.