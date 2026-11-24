22 октября Никитин был назначен заместителем председателя правительства, курирующим транспортную отрасль. 19 октября премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Никитина. 7 июля 2025 г. после отставки Романа Старовойта Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. На следующий день его кандидатуру поддержали 408 депутатов Госдумы – против и воздержавшихся не было. После голосования президент подписал указ о назначении Никитина министром.