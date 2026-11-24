Госдума приняла федеральный бюджет на три годаЕго поддержали 396 депутатов
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг.
За проект бюджета проголосовало 396 депутатов, 37 – воздержались.
Расходы бюджета в 2027 г. утверждены на уровне 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно.
Теперь закон должен одобрить Совет Федерации.
Правительство РФ 12 ноября одобрило ко второму чтению поправки в проект федерального бюджета, а также в законопроекты об особенностях исполнения бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы. Общий объем изменений – около 8,7 трлн руб., отмечал вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. По его словам, часть корректировок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции. В числе других изменений – финансирование нацпроектов и перераспределение ассигнований в рамках зарезервированных ресурсов.