Правительство РФ 12 ноября одобрило ко второму чтению поправки в проект федерального бюджета, а также в законопроекты об особенностях исполнения бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы. Общий объем изменений – около 8,7 трлн руб., отмечал вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. По его словам, часть корректировок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции. В числе других изменений – финансирование нацпроектов и перераспределение ассигнований в рамках зарезервированных ресурсов.