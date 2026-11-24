«Единая Россия» поддержит федеральный бюджет в третьем чтении
Фракция «Единой России» в Госдуме приняла консолидированное решение поддержать в третьем чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг., сообщил руководитель фракции Дмитрий Кобылкин.
«Я считаю, что это – бюджет Победы. В него включены такие разделы, как оборона страны, социальная поддержка граждан, забота об участниках специальной военной операции и их семьях», – заявил он.
По словам Кобылкина, при подготовке документа депутаты проработали вопросы комплексного развития сельских территорий, дорожного строительства и поддержки регионов. Парламентарий подчеркнул, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства и поставленных президентом задач по развитию страны.
19 ноября Госдума одобрила проект федерального бюджета во втором чтении. За проголосовали 383 депутата, воздержались 33 парламентария. Внесенные ко второму чтению поправки предусматривают перераспределение почти 9 трлн руб.
12 ноября секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о согласовании с правительством поправок, предусматривающих увеличение финансирования здравоохранения, поддержки многодетных семей и программ профессиональной адаптации участников спецоперации.
Согласно проекту бюджета, доходы федеральной казны в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП.